Cityjet et Air Nostrum publient les bans

Les deux petites compagnies ont signé une lettre d'intention pour établir une holding commune pour les gérer.

L'annonce de la création de la holding a été faite lors du dernier salon aéronautique de Farnborough. La holding a pour but de "gérer une plus grande coopération entre les deux compagnies". L'accord est conclu sous réserve d'approbation des autorités de régulation et doit mener à une fusion complète des deux transporteurs.

Air Nostrum, basée à Valence, est une compagnie régionale espagnole qui opère en franchise pour Iberia sous la marque Iberia Regional. Elle dispose d'une flotte de 50 avions et emploie 1 450 personnes.

Cityjet est basée à Dublin et emploie 1250 personnes. Elle dispose d'une flotte de 44 avions et opère en wet lease pour Air France, Brussels Airlines et SAS.