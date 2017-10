CityAirbus : essais du système propulsif électrique

Les équipes d'Airbus Helicopters viennent de procéder à un essai du système de propulsion électrique du futur CityAirbus, baptisé "le taxi des airs".

Le démonstrateur multicoptère à propulsion électrique CityAirbus développé par les équipes d'Airbus Helicopters vient de franchir une première étape dans un programme de développement qui doit le mener à un premier vol pour la fin de l'année 2018. Un premier vol qui sera télé-piloté. Le système propulsif électrique du CityAirbus vient de passer son premier essai, permettant aux ingénieurs d'Airbus Helicopters de "s'assurer des performances et du comportement" de chaque hélice. Appareil à décollage et atterrissage vertical, le CityAirbus est doté de quatre hélices carénées. Les essais ont également porté sur "l'intégration du système propulsif à échelle réelle avec deux hélices et des moteurs électriques conçus par Siemens" d'une puissance de 100 kW chacun ainsi que l'ensemble des systèmes électriques.

L'objectif est de pouvoir transporter quatre passagers à une vitesse de 120 km/h sur une distance de 50 km. L'autonomie du CityAirbus sera de 30 minutes, selon les informations données lors du dernier Salon du Bourget. Une première étape car les performances seront développées au fur et à mesure de la capacité croissante des batteries. "Avec ces essais, nous avons désormais une meilleure compréhension des performances du système de propulsion électrique. Nous allons poursuivre ces essais jusqu'à maturité pendant que nous commencerons l'assemblage du démonstrateur à échelle réelle", explique Marius Bebesel, ingénieur en chef du projet CityAirbus.

Le démonstrateur à échelle réelle fera d'abord l'objet d'essais au sol avec une mise sous tension de l'ensemble propulsif (moteurs et systèmes électriques) programmée pour le premier semestre 2018.