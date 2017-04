Cinq nouveaux vols cet été au départ de Lyon

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry fait le plein de nouveautés cet été. La plateforme aéroportuaire propose cinq nouvelles dessertes régulières dont trois nouvelles destinations. A partir du 1er mai, la compagnie britannique Flybe assurera une desserte Lyon-Londres Southend, exploitée cinq fois par semaine. Le 25 mai, c'est la compagnie tchèque Smart Wings qui ouvrira deux fois par jour une ligne Lyon-Prague. A compter du 15 juin, Air Arabia Maroc lancera une desserte Lyon-Fès, assurée deux fois par semaine. Six jours plus tard, la compagnie tunisienne Nouvelair ouvrira une ligne Lyon-Monastir exploitée de manière saisonnière (jusqu'au 16 septembre). Enfin la compagnie hongroise Wizz Air assurera à partir du 30 juin deux vols hebdomadaires entre Lyon et Varsovie.

Parallèlement, la compagnie Aeroflot passe à 6 vols par semaine sur Lyon-Moscou à partir du 2 mai, puis en exploitation quotidienne à partir du 3 juin. Par ailleurs, depuis le 26 mars, la compagnie Pegasus a augmenté la fréquence de ses liaisons vers Istanbul en proposant un vol par jour et passera à dix liaisons par semaine à partir du 24 juin. KLM accroit aussi son offre de sièges sur la liaison Lyon-Amsterdam en opérant avec des avions de plus grande capacité, ainsi que Air Canada qui, vers Montreal, dispose de 81 sièges supplémentaires grâce à l'utilisation d'un nouvel A330-300 tri-classe.