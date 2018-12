Cinq événements spatiaux qui ont marqué 2018

L'année qui s’achève a été particulièrement riche, marquée notamment par 112 lancements orbitaux réussis, un chiffre inédit depuis 1990. Cinq événements ont particulièrement retenu notre attention. Rembobinons.

Aussi génial qu'inutile.

Le vol inaugural du Falcon Heavy de SpaceX, le 6 février 2018, et l'envoi improbable d'une voiture « pilotée » par le mannequin Starman (hommage à David Bowie), a indubitablement été l'événement spatial le plus médiatique de l'année. Combien d’ordinateurs dans le monde ont depuis adopté cette image en fond d’écran ?

Une sonde martienne au cœur français.

L'arrivée de la sonde InSight sur la planète Mars, le 26 novembre, a également été suivie par des millions de personnes à travers le monde. L’aventure continue : le sismomètre français Seis a notamment été déposé sur le sol le 19 décembre.

L’Europe débarque sur Ryugu.

L'atterrisseur franco-allemand Mascot a également fait le buzz, en se posant le 3 octobre sur l'astéroïde Ryugu, à plus de 325 millions de kilomètres de la Terre.

Ariane 5, centième.

Côté lanceurs, l'année qui s'achève a également été marquée par le centième vol du lanceur lourd européen (depuis juin 1996), le 25 septembre, à l’occasion de la mission VA 243.

Et le P120C rugit.

Nous retiendrons enfin l'essai au banc en Guyane, le 16 juillet, du propulseur commun aux futurs lanceurs européens Ariane 6 et Vega C. C’est le plus gros moteur à propergol solide bobiné construit d’une seule pièce au monde (142 tonnes de chargement).

