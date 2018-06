Cinq de plus pour Vueling en France

La compagnie low cost espagnole Vueling, filiale de IAG (International Airlines Group) propose cet été cinq nouvelles routes de ou vers l'Hexagone, ce qui porte l'ensemble de la desserte française de Vueling à 63 routes depuis 12 aéroports français, avec un total de 4,8 millions de sièges mis en vente.

En nouveauté au départ de Paris CDG, Vueling propose vers Grenade deux vols par semaine (à partir de 34,99 euros l'aller simple) et vers Rome six vols par semaine en avril, mai et juin, cinq vols par semaine en juillet et août et sept vols par semaine en septembre et octobre (à partir de 59,99 euros l'aller simple). Au départ de Lyon, la compagnie low cost propose un vol par semaine vers Grande Canarie (à partir de 54,99 euros l'aller simple) et un vol par semaine vers Tenerife (à partir de 94,99 euros l'aller simple). Enfin, Vueling propose au départ de Marseille une ligne vers Alicante exploitée une fois par semaine (à partir de 24,99 euros l'aller simple).