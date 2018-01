L'étonnant film-documentaire d'Andrei Ujica, tourné à bord de la station russe Mir en 1991-1992, sera présenté au Ciné 104, et suivi d'une rencontre-débat.

Sorti en 1995, le film-documentaire allemand du réalisateur roumain Andrei Ujica raconte l’histoire édifiante du cosmonaute Sergueï Krikalev, parti de l’Union soviétique en mai 1991 pour rejoindre la station orbitale Mir, et revenu six mois plus tard en... Russie. Tourné en 35 mm, « Out of the Present » est ressorti l'an dernier dans une version restaurée.

Voir la bande annonce sur http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572293&cfilm=12952.html

A l'issue de la projection (en VOST), un échange sera proposé avec Mélanie Pavy, critique de cinéma, et Pierre-François Mouriaux, responsable de la rubrique Espace de notre magazine.

Une soirée organisée en partenariat avec les bibliothèques de Pantin, dans le cadre de la saison culturelle Apparition/disparition (thématique L’Ancien et le nouveau), avec le concours de l’association Documentaire sur Grand écran.

Tarif préférentiel.

Sur présentation de cette annonce, les lecteurs d'Air & Cosmos et les membres de l'association Histoires d'espace pourront profiter d'un tarif préférentiel de 4 € par personne pour la séance.

Détails pratiques.

Vendredi 19 janvier à 20h15

Projection en version originale sous-titrée

Cinéma d'art et d'essai Ciné 104

104, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin

Renseignements sur www.cine104.com/?p=14582