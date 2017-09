Ciné-débat autour de Valérian le 8 septembre à Ris Orangis

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Informations au 01 69 02 72 76 et sur www.facebook.com/Les-Cinoches

Stéphane Sébile , blogueur et webmaster du site Space Quotes/ Souvenirs d’espace

Antoine Poliet , concepteur multimédia à la Cité des Sciences et de l'Industrie (sous réserve)

Projection en VF du film Valérian et la Cité des mille planètes suivie d’une rencontre-débat en présence de :

Séance de rattrapage vendredi 8 septembre à 20 heures pour découvrir le nouveau film de Luc Besson au cinéma Les Cinoches (91130), suivie d'un débat avec des spécialistes d'espace et de science-fiction.

