1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Pour en savoir plus sur cette technologie, rendez-vous sur notre site Apps&Drones .

La start-up Chouette a mis au point un drone doté d'une intelligence artificielle capable de surveiller les vignes. Ce système de détection permet de réguler l'usage des pesticides et de réduire les coûts pour les vignerons.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technical Advisor to the Chief Operating Officer (m/f)

Développeur et Expertise de Mesure sur Bancs Récepteurs/CAMPS - H/F

UN PILOTE (H/F) CPL(A) / ATPL(A) ET INSTRUCTEUR

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.