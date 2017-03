Chine : Le J-20 opérationnel ?

Une chaine de télévision d'état chinoise a annoncé que le chasseur furtif J-20 est désormais "opérationnel", sans donner plus de détails. Il est difficile de savoir ce que cette notion recouvre exactement. En occident, un appareil est généralement déclaré opérationnel lorsqu'il entre en service et peut être déployé en opération. Il est possible cependant que la Chine fasse en réalité référence au début des essais opérationnels qui précèdent la livraison des appareils aux escadrons.

En Chine, l'étude d'un appareil tactique de nouvelle génération a commencé à la fin des années 1990. En 1997, le bureau de renseignements de la marine américaine avait divulgué le programme et alloué à l'appareil la désignation provisoire XXJ. En août 2008, un concept issu de l'institut de recherches n° 611, associé à Chengdu Aircraft Corporation (CAC), avait gagné la compétition face à l'institut de recherches n° 601 de Shenyang. La poursuite des travaux a donné lui au J-20.Officiellement, le premier appareil, « 2001 », a volé le 11 janvier 2011 (une théorie divergente, soutenue par certains, situe le démarrage des essais en vol du J-20 un an plus tôt).Le deuxième chasseur, « 2002 », a volé le 16 mai 2002. Au total, six prototypes ont été construits. Le 18 janvier 2016 s'est déroulé le premier vol du J-20 « 2101 ». Le saut dans la numération dénote que cet appareil est le premier de la production à faible cadence, très proche du J-20A, qui devrait entrer en service au sein des forces aériennes de l'Armée de libération populaire chinoise. Au salon de Zhuhai en novembre 2016, pour la première fois, le J-20 était officiellement présenté au public.