Chine : l'AG600 prêt pour son baptême de l'air

L'hydravion amphibie quadriturbopropulseur développé par AVIC devrait effectuer son premier vol incessamment sous peu.

L'AG600, hydravion amphibie quadriturbopropulseur, est prêt à effectuer son premier vol. L'appareil, dont le nez ressemble étrangement à celui des Shin Meiwa en service au sein des forces d'autodéfense japonaises, mesure 37 m de long et a une envergure de 38,8 m. Sa masse maximale au décollage est de 53,5 t.



AVIC, son constructeur, a procédé a une évaluation technique en vue de ce premier vol à Zhuhai dans la province du Guangdong. L'appareil sera utilisé pour la recherche et le sauvetage en mer (SAR), la lutte anti-feu et la protection de l'environnement marin. L'AG600 peut écoper 12 t d'eau en 20 secondes et transporter jusqu'à 370 t d'eau dans un seul résevoir.

Selon son constructeur, 17 exemplaires de l'appareil ont été commandés.