Chine : Boeing revoit les besoins à la hausse

Les prévisionnistes de Boeing viennent de revoir à la hausse les besoins du marché chinois en avions de ligne sur les vingt prochaines années. L'étude de marché prévoit désormais la livraison de 7 240 avions neufs pour une valeur globale proche de 1 100 Md$. Les prévisions de Boeing incluent les jets régionaux jusqu'à une capacité de 90 sièges et les livraisons prévues sur les vingt prochaines années portent sur 150 unités. Les moyen-courriers (90 à 230 sièges) sont estimés à 5 420 exemplaires tandis que les deux catégories d'appareils à large fuselage affichent respectivement 940 (200 à 300 sièges) et 550 (plus de 300 sièges) livraisons.

S'ajoutent 180 gros-porteurs cargos d'ici à 2036. La précédente étude de Boeing prévoyait des besoins chinois pour un total de 6 810 livraisons d'avions neufs. La progression de la demande en jets régionaux ne porte que sur dix unités supplémentaires. Les moyen-courriers s'arrondissent de plus de 300 exemplaires d'une prévision à l'autre tandis que les gros-porteurs passent à un total de 1 670 unités contre 1 560, un an plus tôt. Sauf que les très gros-porteurs (plus de 400 sièges) ont disparu d'une étude à l'autre.

Boeing prévoyait encore 60 très gros-porteurs en 2016. De même, apparaît désormais la catégorie avions cargos alors qu'elle était auparavant diluée dans le segment gros-porteurs.