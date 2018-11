China Southern va quitter Skyteam

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'année dernière, China Southern a vendu une part minoritaire de son capital (2,76%) à American Airlines, compagnie fondatrice de l'alliance Oneworld. La première compagnie chinoise a du aussi se sentir marginalisée quand l'accord d'échanges capitalistiques entre Air France-KLM, Delta, Virgin Atlantic et China Eastern a été annoncé en 2017. Selon cet accord, China Eastern a acheté 10% du capital d'Air France-KLM. Delta, qui détenait déjà 3,2% du capital de China Eastern a aussi acheté 10% du capital d'Air France-KLM. De son côté, Air France-KLM a pris une participation de 31% dans le capital de Virgin Atlantic.

China Southern précise qu'elle va "explorer les possibilités d'établir de nouveaux partenariats avec d'autres compagnies, promouvoir une coopération bilatérale et multilatérale et fournir des services de qualité aux passagers à travers le monde".

"Conformément aux besoins de la stratégie de développement de la compagnie et pour mieux s'aligner sur une nouvelle tendance de modèle de coopération dans l'industrie de l'aviation globale, la compagnie a décidé de ne pas renouveler l'adhésion à Skyteam à partir du 1er janvier et appliquera les accords de transition en 2019", a annoncé China Southern dans un communiqué.

La première compagnie chinoise a annoncer qu'elle ne renouvellerait pas l'engagement avec l'alliance réunie autour d'Air France et Delta, à son expiration le 1er janvier 2019.

