China Southern reprend du siège Stelia Aerospace pour ses Boeing 777

China Southern Airlines a décidé de reprendre du fauteuil Stelia Aerospace pour ses nouveaux Boeing 777-300ER. La compagnie aérienne chinoise est en effet déjà cliente de Stelia Aerospace qui a fourni des sièges sur un premier lot de Boeing 777-300ER en 2013 et ses Airbus A330 en 2017. China Southern Airlines a choisi les fauteuils-couchettes Solstys pour classe Affaires, offrant un lit plat et des finitions de qualité. S'ajoutent avantage d'espace de rangement, des lampes de lecture intégrées.

