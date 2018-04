Chicago O'Hare a le feu vert pour s'étendre

L'aéroport américain de Chicago O'Hare vient d'avoir le feu vert pour son projet d'expansion pour un montant de 8,5 milliards de dollars, de la part du conseil municipal de la métropole de l'Illinois. L'aéroport de Chicago est déjà le troisième aéroport au monde en nombre de passagers, derrière l'aéroport de Pékin et un autre aéroport américain, Atlanta.

Le plan de transformation et d'expansion, qui doit s'étendre jusqu'à 2026, comprend un redéploiement de l'ensemble des terminaux. Le terminal 5, le terminal international actuel sera rénové et étendu. Les terminaux 1 et 3 seront rénovés et le terminal 2 redéveloppé pour inclure un second terminal international, appelé the O'Hare Global Terminal.

L'extension devrait permettre à O'Hare d'agrandir la surface de ses terminaux de 60% et le nombre de ses portes d'embarquement de 25%. La capacité totale de l'aéroport devrait passer de 80 millions de passagers annuels actuellement à 100 millions en 2026.