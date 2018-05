Charleroi lance l’allongement de sa piste

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L’enquête publique pour l’allongement de l’unique piste de l’aéroport de Charleroi a démarré ce lundi 7 mai. L’issue semble proche pour un projet qui piétinne depuis 1999, date de son lancement, suivi d’une première annulation. Un deuxième projet avait été lancé en 2008, également annulé quelques mois plus tard. Cette fois semble la bonne. L’obtention du permis est prévue en septembre 2018 et le démarrage des travaux avant la fin de l’année. L’achèvement du projet est prévue en 2021, en raison du fait que la seule piste de l’aéroport devra rester en service pendant toute la durée des travaux.

