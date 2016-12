Changi : la construction du nouveau terminal 4 est achevée

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Amorcé au début de l'année 2014, la construction du T4 devrait permettre d'apporter une capacité aéroportuaire annuelle de 16 millions de passagers, portant la capacité totale de Changi à 85 millions de passagers par an. Cathay Pacific et la compagnie low cost AirAsia sont les deux premiers transporteurs à avoir annoncé qu'ils allaient déménager dans le nouveau terminal.

La construction du nouveau terminal 4 de l'aéroport Changi de Singapour est achevée. Dans les mois qui les séparent de son inauguration au second semestre 2017, le T4 va être équipés de bornes automatisées d'enregistrement, de postes de filtrage d'immigration et de systèmes d'embarquement qui devront aussi être testés.

L'extension de l'aéroport international de Singapour devrait être inaugurée au second semestre de l'année 2017.

