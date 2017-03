Changi désigné meilleur aéroport du monde par Skytrax

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le podium est complété par l'aéroport de Tokyo-Haneda et celui d'Incheon (Séoul). Le premier aéroport européen, Munich, pointe en quatrième position du classement, suivi par Hong Kong, Hamad International (Doha), Central Japan International Airport (Nagoya), Zurich, Londres Heathrow et Francfort.

L'aéroport singapourien a été aussi distingué comme "meilleur aéroport en Asie" et "meilleurs espaces loisirs en aéroport".

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(ne) Réglages Essais et Recette sur des Filtres Passifs Hyperfréquences - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.