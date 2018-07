Chammal : Les Rafale B ont réalisé 1 000 sorties

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Au total, tous aéronefs confondus, l'armée de l'air française a réalisé, à partir de la BAP en Jordanie, « près de 6 000 sorties, plus de 1 880 tirs et 29 000 heures de vol », détaille le MinArm. Cette base aérienne projetée a vu le jour en décembre 2015, soit près de trois mois après le lancement de l'opération Chammal.

Les Rafale mobilisés au Levant, qui appartiennent au détachement chasse « groupe de bombardement 43 », mènent très régulièrement des opérations d'appui feu afin de soutenir les forces au sol. Appelées « Close Air Support », ces missions permettent de soutenir les troupes dans leur progression et de les protéger de l'ennemi. « En cas de besoin, et sur demande des troupes au sol, les équipages peuvent alors procéder à des frappes pour neutraliser l'ennemi », explique l'Armée de l'Air.

Ces sorties correspondent à un total de 4 900 heures de vol (1 300 ont été réalisées de nuit) et à près de 330 tirs, réalisés en appui des troupes au sol luttant contre l'Etat Islamique. A ce bilan il est également possible d'ajouter la conduite de « 2 400 ravitaillements en zone de combat », révèle le Ministère.

Le 4 juillet, le Ministère des Armées a révélé que les Rafale B mobilisés pour l'opération Chammal avaient atteint la barre des 1 000 sorties aériennes. Ainsi, le 20 juin dernier, « une patrouille de Rafale B de la base aérienne projetée (BAP) en Jordanie effectuait respectivement la 999ème et la 1 000ème sortie aérienne », rapporte le MinArm.

