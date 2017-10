Chalair mise sur l'arc atlantique

La compagnie régionale ouvre des lignes sur Brest et Nantes au départ de Caen tout en augmentant les fréquences sur les Bordeaux-Brest et Bordeaux-Nantes.

A compter du 6 novembre prochain, le réseau de Chalair s'enrichira de deux nouvelles lignes régulières au départ de Caen et à destination de Brest et de Nantes. Une fréquence par jour, du lundi au vendredi, pour le Caen-Brest et le Caen-Nantes. Des vols de 50 et 45 min, respectivement, qui vont porter le total des vols opérés par Chalair à Brest et Nantes à plus de 50 vols par semaine sur chaque plate-forme. Chalair profite en effet de ces ouvertures de ligne pour augmenter ses fréquences pour les porter à quatre par jour entre Brest et Bordeaux et à trois par jour entre Nantes et Bordeaux. L'ensemble des vols sont assurés par des biturbopropulseurs de 19 places Beechcraft 1900.

A l'exception des transversales Paris-Lannion, Lyon-Limoges et Montpellier-Bordeaux, l'essentiel du réseau de Chalair se concentre sur l'arc atlantique avec des bases d'opérations désormais concentrées sur Bordeaux (Montpellier, Brest, Nantes, Rennes) et Nantes (Pau, Bordeaux, Caen). Chalair espère transporter 70 000 passagers cette année contre 60 000 en 2016 pour un chiffre d'affaires de 9 M€. Spécialisée dans la desserte de lignes à faible volume de trafic, maximum 20 000 passagers par an; la compagnie régionale, présidée par Alain Battisti, qui est aussi président de la Fnam; est aussi partenaire d'Air France et de sa filiale HOP!. Air France assure aussi la vente des billets de Chalair. Ce qui représente 20 % du total du chiffre d'affaires.