Chalair intègre un huitième avion et diversifie sa flotte

La compagnie régionale vient de recevoir un Beechcraft 1900 D supplémentaire et s'apprête à exploiter en propre des ATR 42.

La compagnie régionale Chalair Aviation vient de recevoir son huitième Beechcraft 1900 D, arrivée de Singapour. Avec une capacité de 19 passagers et des performances commerciales comparables aux autres turbo propulseurs de type ATR ou Dash 8 100 et 300, le Beechcraft 1900 D est bien adapté aux vols à la demande et aux lignes régulières régionales de faible flux. Le Beechcraft 1900 D présente par ailleurs une avionique modernisée grâce au système GNSS (permettant des approches satellites destinées à remplacer les ILS).

Par ailleurs, la compagnie a entamé à la fin du mois d'août avec la DGAC la modification des procédures internes lui permettant d'intégrer dans sa flotte des avions de types ATR 42-300 ou 500. Jusqu'à présent sous-traitée auprès de sa filiale LEASE FLY, la compagnie va réintégrer en propre à partir du premier trimestre 2018 l'exploitation d'un puis de deux ATR 42 pour répondre à la demande croissante du marché français et européen.

"L'ATR n'est pas complètement nouveau chez Chalair qui en exploitait déjà en 1999 sur la liaison Orly-Cherbourg. Il ne remplace pas le Beechcraft mais offre une réponse commerciale additionnelle sur des lignes de trafic modéré ou de désenclavement du territoire", précise Alain Battisti, président de la compagnie Chalair Aviation.