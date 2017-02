CFM International a vendu plus de 2 600 moteurs en 2016. Pour être plus précis : 2 677 unités pour un montant de 36 Md$, prix catalogue; et se répartissant en 876 CFM56 (rechanges comprises) et 1 801 CFM Leap. En 2015, la société conjointe entre General Electric et Safran avait vendu 2 135 moteurs se répartissant en 736 CFM56 et 1 399 CFM Leap. Valeur : 27 Md$. Le motoriste annonçait que l'année 2016 était bien partie avec près de 600 commandes reçues durant le mois de janvier 2016. Sur le mois de janvier 2017, plus de 580 ventes ont déjà été enregistrées, souligne le motoriste.

L'année 2016 a également été marquée par le début de la transition de la production vers le CFM Leap. Le motoriste ainsi livré 77 CFM Leap-1A aux côtés de 1 693 CFM56, l'année dernière. En 2015, CFM International avait produit 1 638 CFM56. Le nombre de CFM56 produits commencera à baisser cette année alors que "la transition complète devrait être achevée à l'horizon 2020".

"Nos résultats sont certes fantastiques, mais l'une des choses les plus étonnantes aura été de constater la dynamique soutenue des commandes de CFM56", constate le nouveau président de CFM International, Gaël Méheust. Le motoriste a en effet vendu 140 CFM56 de plus qu'en 2015.