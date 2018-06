CFA des métiers de l'aérien : encore 70 contrats d'apprentissage dispos

Le CFA des métiers de l'aérien proposait 600 contrats d'apprentissage pour la rentrée 2018. Il en reste encore 70 à pourvoir.

Le CFA des métiers de l'aérien recherche encore 70 apprentis pour la rentrée de septembre 2018 et le temps presse. En mars dernier, le CFA des métiers de l'aérien avait organisé deux journées portes-ouvertes à Vilgénis, proposant pas moins de 600 contrats d'apprentissage pour la rentrée 2018. Reste donc encore 10 % à pourvoir. Pour celles et ceux qui hésitent encore, il est grand temps de franchir le pas. Il reste 30 contrats pour préparer le métier de mécanicien aéronautique : Bac Pro Aéronautique, options Systèmes, Avionique ou Structure. Inscriptions sur www.mecanicienaero.com avant le 30 juin 2018. Il y a un peu plus de temps pour les 40 contrats d'apprentissage pour préparer le métier d'agent d'escale : avant le 31 juillet 2018 sur www.agentdescale.com. Le CFA des métiers de l'aérien rappelle que l'apprentissage est ouvert pour les personnes âgées de 16 à 30 ans, que la formation est gratuite et l'apprenti perçoit un salaire de son entreprise.