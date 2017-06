Cette semaine dans Air et Cosmos, compte-rendu du Salon du Bourget

Dans Air&Cosmos cette semaine, spécial compte-rendu du Salon du Bourget :

• Le F-35 sous toutes les coutures

• Airbus Helicopters dévoile le Racer

• Boeing lance le 737 Max 10

• L'A380Plus

• MBDA lance la famille SmartGlider

• Safran présente l'Euroflir 410 nouvelle génération

• Les start-up du Paris Air Lab

• easyJet choisit l'huile Nyco

• Sonaca recueille les fruits de sa stratégie d'innovation

• Contrat de 80 millions d'euros pour Nexteam Group

• etc...

