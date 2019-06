Certification opérations haute altitude pour le Bell 505 Jet Ranger X

Bell Helicopter a annoncé le 4 juin 2019 que son Bell 505 Jet Ranger X a reçu son extension de certification de type pour opérer jusqu'à 22 500 pieds (soit 6 858 m) d'altitude-densité.

Au cours de ce printemps, le Bell 505 a réalisé une série de vols d'essais et de démonstration de ses capacités au Népal. Plusieurs décollages et atterrissages ont été effectués à des altitudes comprises entre 18 000 et 18 500 pieds (5 480 et 5 630 m) ainsi qu'une évaluation d'atterrissage avec perte d'une partie du systèmùe hydraulique.



L'hélicoptère est capable d'une vitesse de 125 knots (232 km/h) et d'une charge utile de 1 500 livres (680 kg), il a passé le cap des 13 000 heures de vol et est présent sur six continents.