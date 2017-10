Centième vol pour le T-50A

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Lockheed annonce avoir achevé le programme d'essais réclamé par l'US Air Force. Les vols du T-50A vont cependant se poursuivre afin de maintenir les qualifications des pilotes d'essais et maintenir un rythme opérationnel stable en attendant la décision de l'armée de l'air américaine.

L'appareil est proposé à l'US Air Force dans le cadre du programme T-X visant au remplacement des T-38 Talon et à la modernisation du processus de formation et d'entrainement des pilotes de chasse américains. Le principal concurrent du T-50A est le T-X (BTX-1) de Boeing, conçu en partenariat avec Saab.

Lockheed Martin poursuit les essais en vol de l'avion de formation et d'entraînement T-50A . L'industriel américain a annoncé, le 4 octobre 2017, que l'appareil a franchit le cap symbolique des 100 vols.

