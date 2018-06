Cefival et Ruspolymet s'allient dans les anneaux réacteurs

Cefival, filiale française de Siderval, et la société russe Ruspolymet allient leurs savoir-faire pour la vente de matière et d'anneaux de réacteur.

Le français Cefival et le russe Ruspolymet ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire respectifs pour coopérer dans la vente de matière et d'anneaux de réacteur. Un accord de partenariat exclusif. Inventeur du procédé de filage de l'acier, Cefival, filiale de Siderval, elle-même filiale du groupe Calvi, a développé un procédé de fabrication baptisé "near net shape". Une technologie dont Ruspolymet va pouvoir tirer parti pour ses clients existants tant en profilés qu'en anneaux. En échange, Cefival va bénéficier des "outils de fabrication d'anneaux soudés et sans soudure" mis en place par Ruspolymet qui a investi "massivement dans des outils ultra modernes pour l'élaboration d'aciers spéciaux base nickel et cobalt". Les deux partenaires ont bâti une offre "one stop shop" à l'intention des groupes Safran, GE Aviation et à leurs fournisseurs et sous-traitants.