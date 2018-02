CEFA Aviation devient partenaire du BEA

Joli coup pour la petite PME alsacienne, CEFA Aviation, qui fournit depuis 18 ans des services d'animation 3D pour la formation aux compagnies aériennes. Elle vient d'être sélectionnée par le BEA (Bureau Enquêtes et Analyses) pour l'aider dans ses enquêtes sur les incidents et accidents aériens.

Le BEA va utiliser le logiciel d'animation de données en vol FAS (Flight Animation System). Ce dernier reconstitue les vols en image de synthèse sur la base des données des enregistreurs et boîtes noires des avions tout en intégrant de nombreux outils d'investigation. Depuis sa création en 2000, CEFA Aviation travaille auprès des services de sécurité de plus de 80 compagnies et a lancé lors du salon aéronautique de Dubai 2017, un nouveau système AMS (Aviation Mobile Services) dédié à la formation des pilotes.

"Notre choix s'est porté sur le logiciel CEFA FAS qui répondait pleinement à nos critères", explique Rémi Jouty, directeur du BEA. "L'animation des données de vols nous permettra avant tout de faciliter la communication sur les résultats de nos enquêtes, qui est une partie intégrante de nos missions. CEFA FAS nous rend plus efficaces dans la reconstitution des vols analysés et nous permet de comprendre plus rapidement les origines des problèmes en mettant en lumière l'enchaînement des actions des pilotes et les défaillances techniques."