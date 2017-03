CDB Aviation Lease dévoile ses 30 Boeing 737 MAX 8

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

A la fin février 2017, le nombre de Boeing 737 MAX aux clients toujours non identifiés portait sur 706 exemplaires pour un total de 3 621 ventes fermes. A cette date là, les commandes identifiées des différents loueurs d'avions (AerCap, Air Lease Corp., Alafco, Aviation Capital Group, Avolon, BOC, CIT, GECAS, ICBC, SMBC Aviation Capital,....) s'élevaient à 700 avions fermes.

Le loueur CDB Aviation Lease Finance vient de dévoiler une commande ferme pour 30 Boeing 737 MAX 8. Montant du contrat : 3,3 Md$, prix catalogue. Basé à Dublin, CDB Aviation est une filiale irlandaise de la China Development Bank Financial Leasing. Son portefeuille d'avions dépasse les 200 unités.

