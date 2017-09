Cathay Pacific va ouvrir une ligne Hong-Kong - Bruxelles

C’est un beau succès pour Brussels Airport. La plateforme belge a en effet réussi à attirer sur ses pistes une des meilleures compagnies du monde. A partir du 25 mars prochain, Cathay Pacific reliera ainsi 4 fois par semaine Bruxelles à Hong-Kong à l’aide d’un Airbus A350-900 flambant neuf. Il s’agira de la troisième destination chinoise accessible depuis Bruxelles après Pékin et Shanghai. L’année dernière quelques 50.000 passagers ont volé entre Hong-Kong et Bruxelles, via différentes compagnies. Un nombre qui devrait être dopé par l’ouverture d’une ligne directe d’autant que Cathay Pacific propose un grand nombre de connections possibles depuis son hub de Hong-Kong.

Quant à Cathay Pacific, elle poursuit son offensive européenne. Avec l’ouverture de Bruxelles, mais aussi de Dublin et Copenhague, elle desservira, à l’été 2018, 15 escales européennes. Membre de l’alliance One World, elle jouit aussi d’accords de partage de codes avec plusieurs membres de la Star Alliance, dont Lufthansa, Swiss et Austrian.