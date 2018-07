Cathay Pacific pousse ses fréquences à Paris

La compagnie hongkongaise va ajouter une fréquence saisonnière supplémentaire entre Paris et Hong Kong à partir du 4 juillet prochain.

Cette douzième fréquence hebdomadaire sera opérée en A350-900 tri-classe les mercredis entre le 4 juillet et le 26 septembre 2018. Le vol supplémentaire au départ de Paris CDG décollera à 20h15 et arrivera à Hong Kong le lendemain à 15h10. L'heure de départ à Hong Kong est à 9h05 avec une arrivée à CDG à 15h15 le même jour.

Les vols en A350-900 seront donc opérés cet été les lundis, mercredis, jeudis et samedis. Ils complètent un vol quotidien opéré en Boeing 777. A Hong Kong, Cathay Pacific propose plus de 80 destinations en correspondance à travers toute la région Asie-Pacifique, dont 31 vers la Chine continentale et Taiwan.