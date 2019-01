Cathay Pacific intègre la plateforme Worldwide by easyJet

La compagnie low cost easyJet a annoncé que le transporteur Cathay Pacific était le nouveau partenaire de son réseau de correspondances Worldwide by easyJet. Les clients easyJet pourront très prochainement accéder au réseau international de Cathay Pacific via l'aéroport de Londres-Gatwick pour se rendre à Hong Kong.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Cathay Pacific et sommes certains qu'ils seront très appréciés par nos clients à la recherche d'un moyen simple et intégré de relier l'Extrême-Orient et au-delà depuis l'Europe. Nous prévoyons d'intégrer d'autres compagnies aériennes à Worldwide by easyJet en 2019 et d'étendre nos activités à d'autres aéroports clés pour easyJet en Europe", a déclaré Johan Lundgren, PDG d'easyJet.

Worldwide by easyJet a été lancé en septembre 2017 pour permettre aux clients de connecter des vols easyJet à des vols long-courriers via Londres Gatwick, avec les premiers partenaires Westjet et Norwegian. Le service de correspondances s'est ensuite étendu rapidement à Thomas Cook Airlines, Corsair, la Compagnie et Loganair et s'est également installé à l'aéroport de Milan Malpensa en décembre 2017. Virgin Atlantic et Emirates ont rejoint la plateforme en octobre 2018, suivi par Singapore Airlines.