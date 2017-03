Cathay Pacific et Air New Zealand étendent leur partenariat

A compter du mois de décembre 2017, Cathay Pacific lancera pour la première fois des vols saisonniers entre Hong Kong et Christchurch en Nouvelle-Zélande. La liaison sera opérée en Airbus A350, trois fois par semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanches (retour les lundis, jeudis et samedis). Cathay Pacific dessert déjà la Nouvelle-Zélande depuis 1983, opérant des vols quotidiens entre Hong Kong et Auckland.

Parallèlement au lancement de la ligne saisonnière Hong Kong-Christchurch, Cathay Pacific et Air New Zealand ont décidé la prolongation de leur partenariat stratégique sur les vols entre Hong Kong et la Nouvelle-Zélande pour cinq années supplémentaires, jusqu'en 2022.