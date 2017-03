Cathay Pacific est passée au rouge en 2016

Le groupe Cathay Pacific a accusé une perte de 575 millions de dollars de Hong Kong en 2016 (soit 69,3 millions d'euros), à comparer à un bénéfice net de 6 milliards de dollars de Hong Kong (soit 723 millions d'euros). Le chiffre d'affaires passager s'établit à 66,9 millions de dollars de Hong Kong (un peu plus de 8 milliards d'euros), soit une baisse de 8,4% par rapport à 2015.

La compagnie de Hong Kong explique cette contre-performance par plusieurs facteurs. Certaines compagnies, notamment du Golfe, ont considérablement augmenté leurs capacités. Il y a plus de vols directs entre la Chine continentale et le reste du monde et la concurrence des transporteurs à bas prix a augmenté. La surcapacité du marché a aussi posé un problème concurrentiel particulier pour l'activité fret. Par ailleurs, le dollar de Hong Kong fort a renchéri la destination entraînant une diminution des recettes dans d'autres devises après conversion. Les couvertures pétrolières faites à un moment où le prix du carburant était élevé ont limité aussi les effets de la baisse des prix du carburant.

"Nous nous attendons à ce que l'environnement opérationnel en 2017 reste difficile. La forte concurrence des autres compagnies aériennes et l'effet négatif du taux élevé du dollar hongkongais devraient contribuer à exercer une pression sur le rendement. Le marché du fret a connu un bon début, mais la surcapacité devrait persister.