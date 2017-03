Cathay Pacific ajoutera un vol hebdo cet hiver entre Paris et Hong Kong

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'Airbus A350-900 de Cathay Pacific est équipé en 280 sièges dont 38 en classe affaires, 28 en classe économique premium et 214 en classe économique. A la fin du mois de février, Cathay Pacific disposait dans sa flotte de 11 Airbus A350-900 au total (9 en pleine propriété sur une commande initiale de 20 avions et deux appareils loués).

A partir du 3 décembre prochain, Cathay Pacific lancera un vol hebdomadaire supplémentaire sur la ligne Paris-Hong Kong. Cette nouvelle liaison sera opérée en Airbus A350-900 tous les dimanches sur le vol du soir. Ce vol viendra compléter les 10 vols hebdomadaires assurés par la compagnie : un vol quotidien opéré en Boeing B777 et trois vols hebdomadaires opérés en Airbus A350 les lundis, jeudis et samedis.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage BAC+5 : Ingénieur(e) Bootloader de niveau 2 Safe and Secure sur PikeOS - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.