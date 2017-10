Cathay Dragon passe du V2500 au CFM Leap

La filiale de Cathay Pacific Airways a changé de motoriste à l'occasion de la commande de 32 Airbus A321neo qui seront équipés de CFM Leap alors que le parc actuel d'A320/A321 est propulsé par des IAE V2500.

Les Airbus A321neo récemment commandés par Cathay Dragon seront propulsés par des moteurs CFM Leap-1A. Un contrat de plus, d'une valeur de 1 Md$, pour la nouvelle famille CFM Leap et qui a aussi une valeur symbolique. Autrefois dénommée Dragonair, la filiale de Cathay Pacific Airways profite en effet de cette commande d'Airbus A321neo pour changer de fournisseur. Le parc actuel d'Airbus A320 et A321 de Cathay Dragon est en effet propulsé par des moteurs IAE V2500 conçu et développés conjointement par Rolls-Rolls, Pratt & Whitney, MTU Aero Engines et la Japanese Aero Engine Corp. Ce changement de motoriste n'a pas manqué d'être souligné par le président de CFM International, Gaël Méheust. "C'est la première fois que Cathay Pacific Airways a choisi les moteurs CFM pour équiper sa flotte de moyen-courriers".