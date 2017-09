Cassini-Huygens : le « Grand finale » à la Villette

La Cité des Sciences et de l’Industrie organise vendredi 15 septembre une série d’événements à l’occasion de la fin de la mission Cassini-Huygens autour de Saturne.

Vendredi prochain, la sonde Cassini vivra ses dernières heures avant de se désagréger dans l’atmosphère de la planète Saturne, clôturant vingt ans de mission et des découvertes exceptionnelles sur les lunes, le système d’anneaux, l’atmosphère et la magnétosphère de cette planète mythique, des lacs de méthane sur Titan, un vaste océan sous la surface glacée d’Encelade, des aurores spectaculaires…

Cette mission, issue de la collaboration entre la Nasa, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale italienne, a bénéficié de la contribution d’une cinquantaine de scientifiques français.

Les responsables de la mission ont imaginé une fin spectaculaire : depuis avril dernier, la sonde a effectué vingt-deux orbites proximales autour de la planète géante pour passer à l’intérieur de ses anneaux et se désintégrer dans son atmosphère.

Suivi en direct du plongeon de la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne, de 11h à 14h30

L’événement, animé par Gilles Dawidowicz, de la Société astronomique de France, et par Frédéric Castel, journaliste scientifique, en direct du Jet Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena en Californie, sera commenté en direct par un panel d’éminents spécialistes :

Régis Courtin (CNRS et Observatoire de Paris)

Marcello Fulchignoni (Université Paris Diderot et Observatoire de Paris)

Laurent Lamy (Observatoire de Paris)

Jean-Pierre Lebreton (CNRS-Université d’Orléans)

Francis Rocard (Cnes).

Ils reviendront sur les découvertes de la mission et guetteront, en direct avec le public, les dernières images captées au plus près des nuages saturniens.

Un événement organisé dans le cadre du programme des conférences de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte, en partenariat avec l’ESA, le Cnes, le CNRS, l’Observatoire de Paris et la SAF.

Retransmission en direct dans le hall de la Cité, en accès libre.

Démonstration de réalité virtuelle, de 14h30 à 16h

La société Optis proposera une immersion en réalité virtuelle sur Titan, la plus grosse lune de Saturne.

Dans le hall de la Cité, dans la limite des places disponibles

Projection documentaire, de 16h à 17h30

A la conquête de Titan, en présence de l’équipe du film.

Ce documentaire invite à revivre la mission spatiale Cassini-Huygens à travers le témoignage de scientifiques impliqués, des images d’archives et une reconstitution minutieuse en animation. Après un voyage de 7 ans, le vaisseau orbiteur Cassini réussit à envoyer la sonde Huygens, se poser sur Titan, lune de Saturne, à plus d’un milliard et demi de kilomètres de la Terre. Une aventure scientifique, technologique et humaine hors du commun.

A l'auditorium, dans la limite des places disponibles

Observations au télescope, de 19h30 à 20h30

Pour clore cette journée en beauté, une soirée d’observation de Saturne, si la météo le permet, avec des médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie et des astronomes de l’Observatoire de Paris.

Rendez-vous dans le hall

Programme complet et autres renseignements sur

www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/conferences/silences/