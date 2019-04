Carton plein pour le Falcon Heavy de SpaceX

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 11 avril, à l’occasion du premier vol commercial de son lanceur lourd, SpaceX a fait la démonstration de sa totale maîtrise de la récupération.

Une fois encore, l’objectif principal de la mission (l’envoi vers une orbite de transfert géosynchrone du satellite de télécommunications saoudien Arabsat 6A) a été totalement éclipsé par le festival de prouesses techniques réalisées par SpaceX, cette fois à l’occasion du deuxième vol de son lanceur lourd, le Falcon Heavy , qui effectuait au passage son premier lancement commercial : allumage simultané des 27 moteurs Merlin (provoquant un décollage du lanceur extrêmement rapide), séparations d’étage et de la coiffe (tous neufs), puis mise à poste de la charge utile, 34 minutes après le décollage ; mais aussi et surtout, pour les milliers de spectateurs présents en Floride pour assister au spectacle, retour sur terre parfaitement synchronisé des deux étages latéraux des trois étages inférieurs, réception de l’étage central sur la barge Of Course I Still Love You au large des côtes (malheureusement pas totalement visible en direct suite à une coupure du signal vidéo) puis, plus tard dans la soirée, récupération en mer des deux demi-coiffes. Du grand art.

Prochain vol en juin.

Le vol inaugural du Falcon Heavy, en février 2018, avait « seulement » permis de récupérer sur terre les deux étages latéraux. Mais le ballet de leur descente et de leur atterrissage en douceur et en parallèle, digne d’un film de science-fiction, provoqua déjà le plus grand enthousiasme sur les réseaux sociaux – en plus du fait que la mission permettait d’expédier vers la planète Mars… un coupé Tesla d’Elon Musk.

SpaceX prévoit un troisième vol du Falcon Heavy en juin prochain, pour le compte de l’US Air Force (mission STP 2), avec les étages latéraux qui équipaient le deuxième vol.

Les demi-coiffes récupérées, elles, devraient servir à une mission « interne » à SpaceX, dédiée au déploiement de sa constellation Starlink pour l’internet haut débit).