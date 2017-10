Cap sur la Chine pour Brussels Airport

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Dès le 25 mars, l’aéroport bruxellois accueillera par ailleurs une ligne directe à destination de Hong-Kong opérée 4 fois par semaine par Cathay Pacific. Deux compagnies qui pourraient être rejointes prochainement par Air Belgium, en cours de gestation, qui projette également de lancer des vols sur la Chine depuis Bruxelles. Cette compagnie vient de recevoir son premier appareil et n’attend plus que son certificat de transport aérien (AOC) pour prendre son envol.

L’aéroport de Bruxelles accueille de nouvelles lignes vers la Chine. Après Pékin, reliée quotidiennement à Bruxelles depuis plusieurs années, Hainan Airlines vient d’ouvrir cette semaine une nouvelle ligne entre la capitale de l’Europe et Shanghai, 3 fois par semaine. Une ligne qui devrait passer rapidement en vol quotidien et à laquelle devrait s’ajouter une troisième ligne vers Shenzhen dans les prochains mois.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stagiaire 6 mois : Performances et commandes d'une plateforme 6 axes - TTS - Cergy (H/F)

Responsable de Lot Ingénierie et développement Procédé Energie - TTS - Cergy (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.