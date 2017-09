Canada : Les Etats-Unis approuvent la vente de Super Hornet

Le 12 septembre, le département d'Etat américain a approuvé la vente de dix-huit F/A-18 E/F Super Hornet pour le Canada. Ce contrat, estimé à 5,23 mds de dollars, doit désormais être validé par le Congrès.

Cette FMS porte sur la vente de dix F/A-18E et huit F/A-18F. Elle comprend également 20 radars à antenne active, 28 systèmes de guerre électronique et des contre-mesures. Côté armement, des canons M61A2 de 20 mm seront installés ainsi que des nacelles de désignation Sniper ATP, des lance-missiles téléguidés et 138 missiles air-air AIM-9X Sidewinder. Des jumelles de vision nocturne AN/AVS-9 seront également livrées avec les Super Hornet.

Côté soutien, le contrat approuvé par le département d'Etat comprend la formation du personnel navigant, un module de familiarisation avec les techniques de maintenance, les pièces de rechange, etc.

Cette vente s'inscrit dans le cadre du remplacement de la flotte de CF-18 (F/A-18 Hornet) de l'armée canadienne, lancée en novembre 2016. Les Super Hornet « seront utilisés en complément de la flotte actuelle » rapporte le ministère de la Défense canadien. Il s'agit d'une décision provisoire dans l'attente du remplacement définitif des avions de combat CF-18.

Le Super Hornet est un avion supersonique biréacteur, produit par Boeing. Ces aéronefs peuvent être opérés depuis un porte-avions et ont été déployés en Afghanistan et en Irak par les Etats-Unis.