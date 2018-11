Ca tangue très fort chez Aerolineas Argentinas

Une grève ordonnée par plusieurs syndicats de pilotes et de personnel au sol a contraint Aerolineas Argentinas d'annuler 371 vols lundi 26 novembre, affectant un total de 40 000 passagers. Le président d'Aerolineas Argentinas, Luis Malvido, a déclaré

Aerolineas Argentinas est-elle au bord du gouffre ? C'est ce qu'il semblerait alors que la compagnie a été contrainte de suspendre ses vols pendant 24 heures lundi 26 novembre suite à un appel à la grève illimitée provenant de deux syndicats de pilotes et trois syndicats de personnel au sol, notamment provenant du secteur de la maintenance. Au total, Aerolineas Argentinas, membre de l'alliance Skyteam, a dû annuler 371 vols, affectant 40 000 passagers. Comme l'a rappelé la compagnie, il s'agit du quatrième mouvement de grève du mois de novembre, après les deux mots d'ordres du 2 et du 16 novembre lancés par des syndicats de contrôleurs aériens et un autre le 8 novembre, lancé par les cinq syndicats qui ont appelé à la grève illimitée le 26 novembre.

Cette grève, appelant à des hausses de salaires, s'inscrit dans un cadre plus large de confrontation entre les syndicats et le gouvernement de Mauricio Macri, qui cherche à résorber le déficit et la crise économique que traverse le pays. Selon le Buenos Aires Times, le conflit est aussi lié à des négociations salariales collectives, par lesquelles les salariés d'Aerolineas Argentinas ont déjà obtenu une augmentation de 34% des salaires. Ces derniers demandent un rattrapage pour suivre la forte inflation que connaît le pays.

"La compagnie est virtuellement en banqueroute", a déclaré Luis Malvido, président de Aerolineas Argentinas. "Pour payer les salaires nous sommes tous les mois obligés de demander de l'argent à l'Etat". Néanmoins, le ministre des Transports argentin, Guillermo Dietrich a déclaré que Aerolineas Argentinas ne recevrait plus de subventions à partir de 2020. Ce qui pourrait précipiter la chute de la compagnie nationale.