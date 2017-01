C-135FR : Incident de vol en Méditerranée

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Un ravitailleur français C-135FR et deux Rafale de l'armée de l'air ont dû se poser en urgence à Malte, lundi 16 janvier. En cause, un incident technique sur le ravitailleur, qui accuse le poids de son âge... Problème, l'incident a été rencontré avant l'avitaillement, obligeant de facto, l'ensemble des appareils à se dérouter sur Malte en tout début d'après-midi. Une fois passé à la pompe, les deux Rafale ont redécollé pour rejoindre Solenzara puis Mont-de-Marsan. Des investigations techniques sont en cours sur le ravitailleur français, toujours cloué à Malte. Les Rafale participaient à la tenue de l’appréciation de la situation en Méditerranée, soit probablement la Libye. Les Rafale étaient équipés de leur pods de reconnaissance Reco-NG, qui leur permettent de mener des vols de reconnaissance à grandes distances, soit depuis les espaces aériens internationaux.

