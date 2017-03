Brussels Airlines va absorber Thomas Cook Airlines Belgium

Thomas Cook Belgique et Brussels Airlines ont annoncé aujourd'hui leur intention d'étendre leur collaboration par un accord qui ferait de Brussels Airlines le principal transporteur de Thomas Cook Belgique. Selon les termes de la proposition, Brussels Airlines assurerait la majorité des vols de Thomas Cook, offrant aux clients un choix plus large de destinations, de vols et de jours de départ. Sous réserve d’un accord, les opérations de Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB), la compagnie aérienne, partie du Group Thomas Cook qui dessert le marché Belge, sera absorbée au sein de Brussels Airlines.

L'accord proposé entérinerait le transfert vers Brussels Airlines des 160 pilotes et membres de l'équipage, des créneaux de vols et de deux appareils de Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB). Les trois appareils restants seraient intégrés au reste de la flotte de Thomas Cook Group, tandis que 40 employés au sol de TCAB seraient licenciés. Une procédure de licenciement collectif a été engagée avec le conseil d'entreprise de TCAB. En conséquence de l’élargissement du partenariat, Thomas Cook Belgique cesserait d'exploiter ses vols avec TCAB à partir de novembre 2017. En outre, dans les trois prochaines années les deux sociétés évalueront la possibilité de mettre en place des vols long-courriers vers des destinations ensoleillées en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Afrique et en Asie.