Bruno Heinrich nommé Directeur Général de CRMA

Bruno Heinrich est nommé directeur général de CRMA, filiale du groupe Air France KLM. Fondée en 1957 et basée à Elancourt, CRMA réalise un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros, emploie plus de 400 personnes et se spécialise dans la réparation de pièces et de modules moteurs, en particulier des gammes CFM56, des très gros turboréacteurs (GE90, GEnx, GP7200), ainsi que dans la révision d'équipements avion.

Diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Bruno Heinrich a rejoint Air France en 1986 en tant qu'ingénieur. Il a commencé par occuper plusieurs rôles à la direction de l'ingénierie de l'activité Moteurs, pour les séries CF6-50 et CFM56-5, puis comme responsable des produits Modules THP et Réparation de pièces.

En 1999, il devient responsable du projet de transfert de l'activité réparation de carters depuis l'atelier Air France à Orly vers CRMA (moyens industriels et processus). Il rejoint en 2000 la Direction Entretien Avions comme responsable de production maintenance lourde gros-porteurs, avant d'en être nommé directeur. Il a aussi assumé la responsabilité des activités Part M de la Direction Entretien Avions.



Ces deux dernières années, Bruno Heinrich était directeur du développement technique au sein des Opérations Aériennes Air France.