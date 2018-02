Bruno Even prendra la tête d'Airbus Helicopters dès le 1er avril 2018

Bruno Even succède à Guillaume Faury en qualité de PDG d'Airbus Helicopters, qui prend lui la tête d'Airbus Commercial Aircraft.

Bruno Even a été nommé à la tête d'Airbus Helicopters et prendra ses fonctions dès le 1er avril 2018. Directement rattaché à Tom Enders, il rejoindra par ailleurs le comité exécutif d'Airbus.

L'actuel président de Safran Helicopter Engines (Ex Turbomeca) a pour principale qualité une fine connaissance du domaine de l'hélicoptère. Diplômé de Polytechnique en 1990, puis de Sup'Aero en 1992, il intègre la même année la DGA ou il exerce différentes fonctions, ainsi qu'au Ministère des affaires étrangères.

En 1999, il débute sa carrière chez Turbomeca, devenant chef de projet moteur en développement. On lui confie la certification du moteur Arriel 2C2, avant qu'il ne rejoigne la direction générale ou il devient chef de projet dans le cadre du déploiement du nouveau système d'information de gestion.

Entre 2006 et 2013, il est successivement directeur des programmes puis directeur général clients opérateurs. Nommé en juillet 2013 Président chez Sagem, il revient chez Turbomeca le 15 juin 2015. Un de ses objectifs est de faire de Turbomeca une société toujours plus orientée vers la satisfaction des clients opérateurs, dotée de moyens industriels modernes.

Notamment dans le cadre de l'« usine du futur ». Son ambition est également d'optimiser les processus industriel, sans pour autant mettre de côté les actions dans le de domaine de l’innovation technologique et de l’excellence technique. Bruno Even est aussi un sportif et amateur de nature et de montagne.