British Airways ne veut pas du Bombardier CSeries

International Airlines Group (IAG) n'a pas du tout l'intention d'acheter du Bombardier CSeries et plus précisément de la version CS300. "Le CSeries est un bon appareil. Nous l'avons examiné. Je ne dis pas que nous n'en exploiterons jamais, mais les rumeurs selon lesquelles nous sommes sur le point de passer des commandes sont folles et inexactes. Elles sont fondées sur absolument rien. Si Bombardier veut nous téléphoner, nous prendrons leur appel mais nous ne sommes pas à la recherche de CSeries", a déclaré le président d'IAG, Willie Walsh, lors d'une téléconférence tenue pour commenter les résultats du groupe aérien.

Il y a près de deux semaines, le Farnborough Aerospace Consortium annonçait qu'une commande de Bombardier CSeries CS300 était imminente. Une commande destinée à British Airways ainsi qu'à Vueling et Aer Lingus. Les ailes des CSeries sont fabriquées à Belfast, en Irlande.