British Airways fait une revue générale de ses services

A l'occasion du World Travel Market, le PDG de la compagnie, Alex Cruz a confirmé un nouveau programme d'investissements de 4,5 Md£, soit 5,1 Md€.

British Airways aura une toute autre image d'ici cinq ans. C'est ce que vient de confirmer son PDG, Alex Cruz, à l'occasion du World Travel Market qui se tient du 6 au 8 novembre à Londres. British Airways va ainsi investir au total 4,5 milliards de livres sterling (ou 5,1 milliards d'euros) pour améliorer l'expérience de vol de tous ses passagers.

BA prévoit ainsi l'acquisition de 72 nouveaux avions, dont quatre nouveaux types : A 350, A320neo, A321neo et Boeing 787-10. British Airways et sa consoeur Iberia, regroupées dans la holding IAG (International Airlines Group) recevront leurs premiers Airbus A320neo et A321neo dès le début de l'année 2018 avec des cabines entièrement revues. Des nouveautés qui seront progressivement introduites dans les différents modèles de la famille A320ceo en service dans les deux compagnies aériennes. IAG a commandé ferme 55 appareils de la famille A320neo, dont treize A321neo. Au début du mois d'octobre, British Airways a reçu son 25ème Boeing 787 (le huitième Boeing 787-8 arrivé en flotte de BA, qui exploite déjà 16 Boeing 787-9). British Airways a aussi commandé ferme 12 exemplaires du Boeing 787-10 dont les livraisons doivent s'échelonner entre 2020 et 2023.

Parallèlement au renouvellement de la flotte, British Airways prévoit de revoir les aménagements intérieurs pour 128 avions. Elle envisage d'installer de prises de courant pour chaque siège dans toutes les cabines et va améliorer le service de restauration pour les passagers de classe économique sur les vols long-courriers. Elle va aussi accelérer le déploiement du wifi haut débit dans toutes les cabines sur les vols court, moyen et long-courrier. Enfin, British Airways prévoit la remise à neuf de ses cabines Club World avec un investissement supplémentaire de 200 millions de livres (227 M€), ainsi que la rénovation de ses salons à New York JFK, Rome et Aberdeen dès 2018.