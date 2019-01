Braathens Regional Airlines prend le contrat GMA d'ATR

Les ATR 72-600 de la compagnie régionale suédoise sont désormais couverts pendant cinq ans par le contrat de maintenance globale d'ATR.

Les dix ATR 72-600 de la compagnie aérienne régionale Braathens Regional Airlines sont désormais couverts par le contrat de maintenance globale ou GMA que ATR propose à tous ses clients. D'une durée de cinq ans, ce contrat MRO couvre la réparation, la révision et l'approvisionnement en unités remplaçables en piste (URP) ainsi que leur transport jusqu'aux installations de Braathens Regional Aircraft. Pour cela, ATR s'appuie sur son réseau d'assistance qui s'appuie sur un entrepôt à Paris et sur les ateliers MRO de ATR Rheinland Air Services en Allemagne et de Skyways Technics au Danemark.