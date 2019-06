Bourget 2019 : vers un Airbus A330-700 ?

L'avantage d'avoir 50 ans et d'avoir fait phosphorer ses bureaux d'études durant les belles années font que Airbus peut aussi ressortir de ses vieux cartons un A330neo raccourci face aux potentiels Boeing NMA. A suivre pendant le #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow.

Face à d'éventuels Boeing NMA, Airbus a dans ses cartons de quoi largement peaufiner plusieurs réponses en fonction des besoins exprimés par les compagnies aériennes : capacité et/ou distance franchissable. D'abord, un Airbus A322neo, version légèrement allongée de l'A321neo et qui fut étudiée pour la précédente génération A320 dans les années 90 face au Boeing 757-300. Ce dernier n'ayant pas rencontré le succès commercial escompté faute d'une distance franchissable suffisante, l'A322 ne fut pas poussé plus loin. Mais, tout le travail préparatoire existe et l'évolution des technologies permet de le remettre en avant avec encore plus de performances, si nécessaire. Autre option possible et qui fut également étudiée par les bureaux d'études d'Airbus, un A330 encore raccourci et à l'époque baptisé A330-100 d'une capacité de 210 à 250 passagers. La longueur fuselage de l'A330-100 était de 54,6 m et cette version a même intéressé un loueur, CIT Aerospace, qui avait signé une lettre d'intention en 2000 pour quinze exemplaires. Là encore, tout le travail préparatoire existe et cet A330-100 peut très bien resurgir en A330-700, cette fois. La grande force d'Airbus est d'être en capacité de jouer sur plusieurs combinaisons possibles. L'heureux héritage des anciens.