Bourget 2019 : méga-fusion entre UTC et Raytheon

Après avoir fusionné avec Rockwell Collins, le consortium américain UTC vient de réaliser une opération similiaire et de plus grande ampleur avec le missilier et systémier de la défense Raytheon. Cette méga-fusion vient d'être annoncée ce lundi 10 juin, à quelques jours de l'ouverture du #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow. Finalisée pour le premier semestre 2020, l'opération donne naissance à un super poids lourd mondial de l'aérospatial civil (moteurs avec Pratt & Whitney, avionique, sièges et systèmes avec Collins Aerospace) et de la défense (Raytheon), elle ne sera pas sans conséquence pour les européens Airbus, Thales, Safran et MBDA. Avec à terme une réflexion à mener pour donner naissance à un contrepoids européen puisque le futur géant qui naîtra de cette fusion entre UTC et Raytheon, pesant 100 Md$ de chiffre d'affaires, sera en concurrence directe et frontale avec ces quatre groupes européens. En attendant, cette opération entre UTC et Raytheon confirme le recentrage du premier sur l'aérospatial et la défense puisque UTC cherche toujours dans le même temps à céder ses activités ascenseurs Otis et de climatisation Carrier. Avec en arrière-plan, une rationalisation des dépenses de défense aux Etats-Unis après de flamboyantes années. La fusion entre Harris Corp. et L3 Technologies en a été la première étape.