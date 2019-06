Bourget 2019 : Airbus et Boeing arrivent dans le rouge

Pour la première fois depuis bien des années, Airbus et Boeing arrivent au prochain #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow avec un solde négatif sur le nombre d'avions vendus depuis le début de l'année 2019, soit - 176 sur cinq mois.

Airbus et Boeing arrivent au #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow sans le moindre matelas de commandes depuis le début de l'année 2019. Du jamais vu depuis bien des années à la veille d'un grand salon aéronautique. Sur les cinq premiers mois de cette année, Airbus et Boeing accusent en effet un solde négatif global portant sur un total de 176 avions dont 57 pour Airbus qui subit l'annulation de Etihad Airways pour 40 A350-900 et deux A350-1000. De son côté, Boeing subit les effets de la faillite de Jet Airways qui avait 75 Boeing 737 MAX et 10 Boeing 787 en commande. Sans oublier d'autres modèles de 737 à réceptionner. Traditionnellement, les années #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow se traduisent toujours pour Boeing et Airbus par des débuts d'année assez laborieux, chacun gardant sous le coude des contrats ou lettres d'intention pour le mois juin, histoire de profiter de cette formidable caisse de résonance médiatique que représente le #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow. Sauf que les deux constructeurs arrivent toujours avec un matelas de commandes plus ou moins épais. De là à annoncer un début de retournement de cycle est un pas qu'il ne faut pas franchir car les annonces de commandes, protocoles d'accord, lettres d'intention pendant le salon du Bourget viendront compenser ces cinq premiers mois dans le rouge. Sans oublier que l'année 2019 n'est pas finie.